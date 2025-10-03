Catania ridisegnato lo staff medico-sanitario per la stagione 2025 2026
Il Catania ha reso noto di aver ridisegnato lo staff medico-sanitario della prima squadra per la stagione sportiva 20252026, nominando capo dell’equipe medica il professor Giovanni Ciampi, direttore del dipartimento delle emergenzeurgenze dell’Arnas Garibaldi.Il professor Ciampi sarà coadiuvato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
