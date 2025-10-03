Catania Paolo La Greca lascia la Giunta comunale | Impegni accademici pressanti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dimissioni del vicesindaco e assessore. Il professore Paolo La Greca, docente ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha comunicato le proprie dimissioni da vicesindaco e assessore della Giunta comunale. La lettera al sindaco Trantino. In una lettera inviata al sindaco Enrico Trantino, La Greca ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza vissuta: “È stato per me un onore far parte del percorso amministrativo al suo fianco e poter contribuire allo sviluppo della nostra comunità. Ho avuto modo di apprezzare la sua visione per la città e la dedizione con cui si mette al servizio dei cittadini”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

