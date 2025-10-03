Catania operazione ‘Khalipha’ | sgominata banda specializzata in rapine in villa violente I nomi dei 7 arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione del 3 ottobre 2025. Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Sono sette gli indagati: sei arrestati in carcere. uno ai domiciliari. Le accuse, che restano da confermare nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, riguardano associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, porto e detenzione illegale di armi e altri reati collegati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

