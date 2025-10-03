Catania operazione ‘Khalipha’ | sgominata banda specializzata in rapine in villa violente I nomi dei 7 arrestati
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione del 3 ottobre 2025. Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e del Nucleo Cinofili, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Sono sette gli indagati: sei arrestati in carcere. uno ai domiciliari. Le accuse, che restano da confermare nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, riguardano associazione per delinquere, rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti, porto e detenzione illegale di armi e altri reati collegati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - khalipha
Last Minute – Domenica 12 ottobre Alla scoperta di Militello in Val di Catania durante la XXXIII Sagra della Mostarda e del Ficodindia! Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, Borgo più bello di Sicilia 2022 e Borgo dei Borghi 2025, Militello ti accoglie - facebook.com Vai su Facebook
Operazione antimafia della Dda di Catania, ordinanza per otto - Un'ordinanza cautelare nei confronti di otto persone è stata eseguita nelle province di Catania e Pavia da 80 finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo etneo ... Secondo ansa.it
Maxi operazione antimafia contro clan di Catania, 38 misure - CATANIA (ITALPRESS) – Oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei Reparti specializzati dell’Arma – tra cui lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e il 12^ ... Si legge su iltempo.it