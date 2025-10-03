catania manutenzione e potenziamento delle caditoie per la sicurezza idraulica cittadina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi già avviati e in corso. L’Amministrazione comunale, su impulso del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, ha dato il via a un programma mirato al rafforzamento delle caditoie nelle strade maggiormente soggette ad allagamenti durante le piogge intense. I lavori sono stati già completati in via Edmondo De Amicis e sono attualmente in corso in via Pavone, un’area che nel tempo ha mostrato notevoli criticità idrauliche. Prossime aree di intervento. Nei prossimi giorni i tecnici interverranno anche in via Barriera e in via Lineri, dove verranno eseguite ispezioni approfondite e operazioni straordinarie di pulizia delle caditoie esistenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

