Catania in 20 mila per Gaza | sciopero generale e sostegno alla Global Sumud Flottilla
Una mobilitazione imponente nelle strade della città. Oggi circa 20 mila persone hanno riempito le vie di Catania partecipando allo sciopero generale indetto dalla Cgil, insieme a CUB, USB e Cobas. Una folla composta in gran parte da studenti delle scuole medie e superiori, ma anche da lavoratori, pensionati e semplici cittadini, ha sfilato dal porto fino a piazza Federico di Svevia. L'iniziativa ha avuto un obiettivo chiaro: sostenere la Global Sumud Flottilla e chiedere con forza una Gaza libera. "Non scioperiamo per noi stessi, ma per la pace". Durante la manifestazione, il segretario della Cgil Catania, Carmelo De Caudo, ha ribadito il senso della protesta: « Non scioperiamo per noi stessi, ma per chi crede che la pace non sia un'utopia, bensì un dovere.
A CATANIA IL GRANDE CINEMA DI ARCHEOLOGIA. Sta per iniziare il CATANIA ARCHEOFILM 2025, dal 25 al 27 settembre (ore 21) nella suggestiva cornice del Teatro Antico. Da Stromboli a Mosul, dalla "prossima" Pompei ai dipinti di 27 mila anni fa: tre se - facebook.com Vai su Facebook
