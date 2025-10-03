ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mobilitazione imponente nelle strade della città. Oggi circa 20 mila persone hanno riempito le vie di Catania partecipando allo sciopero generale indetto dalla Cgil, insieme a CUB, USB e Cobas. Una folla composta in gran parte da studenti delle scuole medie e superiori, ma anche da lavoratori, pensionati e semplici cittadini, ha sfilato dal porto fino a piazza Federico di Svevia. L’iniziativa ha avuto un obiettivo chiaro: sostenere la Global Sumud Flottilla e chiedere con forza una Gaza libera. “Non scioperiamo per noi stessi, ma per la pace”. Durante la manifestazione, il segretario della Cgil Catania, Carmelo De Caudo, ha ribadito il senso della protesta: « Non scioperiamo per noi stessi, ma per chi crede che la pace non sia un’utopia, bensì un dovere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, in 20 mila per Gaza: sciopero generale e sostegno alla Global Sumud Flottilla