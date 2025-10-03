Catania i cani antidroga fiutano la marijuana | 26enne arrestato a Picanello

Un 26enne arrestato a Catania per spaccio: sequestrati oltre 400 grammi di droga e quasi 11mila euro durante controlli straordinari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

