Catania chiosco abusivo a Nesima | denunciato titolare sigilli e 7.000 euro di multe dopo i controlli

Denunciato un commerciante a Nesima: sequestrati chiosco, alimenti e arredi per abuso edilizio e violazioni sulla sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, chiosco abusivo a Nesima: denunciato titolare, sigilli e 7.000 euro di multe dopo i controlli

L’ispezione nel chiosco di Nesima - Operazione congiunta a Nesima, sequestrate strutture abusive, alimenti e bevande in un chiosco: denunciato il titolare. Come scrive newsicilia.it