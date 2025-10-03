Catania 2 borsoni pieni di marijuana e razzi nascosti in casa | arrestato 25enne grazie ai cani Maui e Ares

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Catania per detenzione di marijuana e razzi. Sequestrati droga e materiale esplodente in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Catania, 2 borsoni pieni di marijuana e razzi nascosti in casa: arrestato 25enne grazie ai cani Maui e Ares

