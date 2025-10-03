Catalin l’incidente e il lungo addio La madre Eugenia | Abbiamo gioito di ogni istante
Verderio (Lecco) – “Catalin era il mio amore. Mi ha lasciato quando non c’ero per non farmi soffrire e per non permettermi di chiedergli di restare ancora come me”. Mentre racconta di sé e di Catalin, mamma Eugenia continua a coccolarlo, accarezzarlo, baciarlo, come quando era steso in un letto d’ospedale o di una clinica, non all’interno di un feretro di legno chiaro. Catalin Listar è morto l’altro giorno in una struttura di Capriate San Gervaso, l’ultima di una lunga serie in tutta la Lombardia, dopo l’incidente che, la mattina del 21 febbraio 2017 a Ronco Briantino, lo ha ridotto in uno stato vegetativo da cui non si è mai più ripreso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
