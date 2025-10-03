Castrocaro ricorda don Fiorini a undici anni dalla morte E si celebra il terzo anniversario della scomparsa di don Ravaglioli

Sabato 4 ottobre, alle 18, nella chiesa dei Santi Niccolò e Francesco, don Urbano Tedaldi celebrerà la messa in ricordo di don Pier Luigi Fiorini, nel cinquantesimo anniversario dell’ordinazione e a undici anni dalla morte. Nato a Terra del Sole nel 1949 e ordinato nel 1975, don Fiorini fu. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

