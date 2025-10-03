Castelnuovo l’ex casa parrocchiale sarà un ostello solidale

Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) –  Casa Peroni sta nascendo a Castelnuovo e già si delinea il progetto gestionale del nuovo ostello solidale che aprirà i battenti a breve. Sarà la Cooperativa Amicizia di Codogno ad occuparsi del servizio che si inserisce nella cornice ampia di Borghi Lenti, progetto di rigenerazione territoriale nato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano grazie alle risorse stanziate dal ministero della Cultura e che contempla tutta una serie di interventi come per esempio la riqualificazione della piazza antistante, il recupero di spazi e la tutela del centro storico oltre all’organizzazione di eventi culturali e il sostegno al turismo sostenibile grazie anche alla vicinanza del tracciato della ciclovia Ven. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

