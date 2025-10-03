Castagnata 2025 al Circolo Roccolo di Arenzano con cena pranzo e musica dal vivo

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo Roccolo di Arenzano organizza la classica castagna autunnale con cena e pranzo nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, presso la sede in via Colletta 38.Sabato caldarroste disponibili dalle 11 alle 19, quindi alle 19:30 la cena seguita da musica e ballo. Domenica caldarroste a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castagnata - circolo

Castagnata 2025 al Circolo Roccolo di Arenzano con cena, pranzo e musica dal vivo - Il Circolo Roccolo di Arenzano organizza la classica castagna autunnale con cena e pranzo nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre, presso la sede in via Colletta 38. Segnala genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Castagnata 2025 Circolo Roccolo