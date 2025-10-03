Niente da fare per Casper Ruud. Il norvegese, semifinalista nell’ATP500 di Tokyo, è stato costretto a fermarsi prima del tempo nel match di secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, lo scandinavo stava affrontando il belga Zizou Bergs e aveva iniziato bene il match, avendo vinto il primo parziale sullo score di 6-3. Nella prosecuzione del confronto il rendimento di Ruud è sceso e Bergs ha finito per prendere il sopravvento, aggiudicandosi la seconda frazione per 7-5 e andando avanti 4-1 nella terza. Per questo motivo, i l norvegese ha deciso di fermarsi per un infortunio al polso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals…