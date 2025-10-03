Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai | cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals…

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per Casper Ruud. Il norvegese, semifinalista nell’ATP500 di Tokyo, è stato costretto a fermarsi prima del tempo nel match di secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, lo scandinavo stava affrontando il belga Zizou Bergs e aveva iniziato bene il match, avendo vinto il primo parziale sullo score di 6-3. Nella prosecuzione del confronto il rendimento di Ruud è sceso e Bergs ha finito per prendere il sopravvento, aggiudicandosi la seconda frazione per 7-5 e andando avanti 4-1 nella terza. Per questo motivo, i l norvegese ha deciso di fermarsi per un infortunio al polso. 🔗 Leggi su Oasport.it

casper ruud costretto al ritiro a shanghai cambia il tabellone di sinner e in ottica atp finals8230

© Oasport.it - Casper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals…

In questa notizia si parla di: casper - ruud

ATP Gstaad, pioggia protagonista sulla terra rossa svizzera. Vince Casper Ruud

ATP Toronto, Holger Rune e Casper Ruud approdano agli ottavi di finale. Medvedev ko

Casper Ruud si sposa, è molto attento alle spese: “Vorrei sapere cosa sto pagando, cosa costa di più”

casper ruud costretto ritiroCasper Ruud costretto al ritiro a Shanghai: cambia il tabellone di Sinner e in ottica ATP Finals… - Il norvegese, semifinalista nell'ATP500 di Tokyo, è stato costretto a fermarsi prima del tempo nel match di secondo turno ... Riporta oasport.it

casper ruud costretto ritiroMasters 1000 Shanghai: infortunio per Ruud, il norvegese si ritira contro Bergs - Problema al polso per il tennista norvegese, che è costretto a fermarsi nel corso del terzo set della sfida di 2° turno con Bergs ... Come scrive spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Casper Ruud Costretto Ritiro