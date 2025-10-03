Montecatini Terme, 3 ottobre 2025 – “È palese come non vi sia alcuna responsabilità della nostra azienda se i lavori di ristrutturazione del Palaterme non sono stati ultimati nei tempi prefissati e ciò ci ha solo procurato danni. Nonostante questo, a cui vanno aggiunti gli addebiti e le accuse ricevuti, continuiamo a collaborare per lo spirito che ci contraddistingue al fine di risolvere quotidianamente problematiche che nemmeno dovrebbero riguardarci. L’ultima è quella relativa all’evento programmato per il primo dicembre, di cui l’impresa ha avuto conoscenza solo durante la riunione del 18 settembre, e per la quale ha inteso inviare il programma lavori citato dai giornali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso PalaTerme, la ditta Finocchiaro risponde alle accuse