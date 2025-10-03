Caso MimìManzo | la Procura chiede il rinvio a giudizio per la figlia e 2 persone la zia | ‘Non c’entra’

Chi era Domenico “Mimì” Manzo e cosa è accaduto la sera della scomparsa?. Domenico Manzo, detto “Mimì”, è scomparso l’8 gennaio 2021 da Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. Aveva 69 anni e da allora non è mai stato ritrovato. Le tracce dell’uomo si sono perse intorno alle 22:10, nei pressi della stazione ferroviaria dismessa e della basilica dell’Annunziata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Mimì aveva abbandonato l’abitazione di famiglia, dove si stava festeggiando il compleanno della figlia Romina, dopo un acceso litigio. L’uomo, infatti, avrebbe notato la presenza di sostanze stupefacenti durante la festa, circostanza che avrebbe innescato la discussione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Chiesto il rinvio a giudizio per tre imputati nel caso Manzo

