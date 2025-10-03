Caso Liliana Resinovich colpo di scena | l’annuncio su Visintin è appena arrivato
Dopo il suo ritiro dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco, il generale Luciano Garofano lascia anche l’incarico di consulente tecnico per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich. La decisione, anticipata dal quotidiano Il Piccolo, è stata comunicata ufficialmente dai legali di Visintin. Garofano, ex comandante dei RIS di Parma, era stato nominato consulente nel luglio 2023 per affiancare la difesa dell’uomo finito sotto inchiesta per la scomparsa e il decesso della moglie. Dopo il caso Garlasco e la rinuncia alla consulenza per Andrea Sempio, Garofano ha quindi abbandonato anche questo incarico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
