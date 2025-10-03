Casi Osimhen e Manolas nuova richiesta degli avvocati | cosa filtra da De Laurentiis

I due casi legati agli ex calciatori del Napoli tornano a far discutere: cosa filtra dal presidente dei partenopei dopo una specifica richiesta degli avvocati Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le parole di Lorenzo Contrada, avvocato e legale del presidente Aurelio De Laurentiis. Nel corso di un intervento per Radio Kiss Kiss, Contrada stesso ha dichiarato che il suo team ha richiesto un rinvio al giudice per depositare la consulenza tecnica di un professore universitario. Tramite questa, verranno dimostrati che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

