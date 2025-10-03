Casertavecchia celebra la cultura immateriale | l’Unesco sceglie ' Un Borgo di Libri'

L’Unesco ha scelto il festival “Un Borgo di Libri” come evento a supporto della Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale, che si celebra il 17 ottobre di ogni anno. Si tratta di un riconoscimento prestigioso: pochissimi festival nel mondo e in Italia ricevono l’approvazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casertavecchia - celebra

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Un Borgo di Libri: nel week end torna la magia a Casertavecchia - facebook.com Vai su Facebook

Casertavecchia celebra la cultura immateriale: l’Unesco sceglie 'Un Borgo di Libri' - L’Unesco ha scelto il festival “Un Borgo di Libri” come evento a supporto della Giornata Internazionale del Patrimonio Culturale Immateriale, che si celebra il 17 ottobre ... Segnala casertanews.it

Sangiuliano a Casertavecchia: «Chiese, cultura e borghi traino per lo sviluppo» - Doveva essere una passeggiata tra i luoghi di culto e di storia, ma la pioggia scrosciante ha creato scompiglio nei piani del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che però non ha voluto mancare ... Da ilmattino.it