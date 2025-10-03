Caserta in piazza per la Flotilla un fiume di migliaia di persone | Siamo la flotta di terra | LE FOTO

Studenti, lavoratori, pensionati. Un fiume di persone, una vera e propria flotta di terra che ha attraversato le strade del Capoluogo al grido di Free Palestine.Si è svolta stamattina a Caserta la manifestazione per lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Usb dopo l’azione della marina. 🔗 Leggi su Casertanews.it