Caserta in piazza per la Flotilla un fiume di migliaia di persone | Siamo la flotta di terra | LE FOTO
Studenti, lavoratori, pensionati. Un fiume di persone, una vera e propria flotta di terra che ha attraversato le strade del Capoluogo al grido di Free Palestine.Si è svolta stamattina a Caserta la manifestazione per lo sciopero generale, proclamato da Cgil e Usb dopo l’azione della marina. 🔗 Leggi su Casertanews.it
