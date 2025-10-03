caseifici aperti viaggio nel gusto il parmigiano reggiano si svela

È tutto pronto sabato e domenica per Caseifici Aperti, l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che due volte all’anno offre a tutti – dai foodies fino alle famiglie – la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop. E lo fa dopo i grandi numeri ottenuti per l’edizione primaverile degli scorsi 12 e 13 aprile, dove rispetto a quella del 2024 è stato raggiunto un +50% di visite durante i due giorni. L’iniziativa coinvolge ben 45 caseifici in tutte le province della zona di origine, di cui 18 a Parma, 12 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 5 a Mantova (alla destra del Po come da disciplinare) e uno a Bologna (alla sinistra del Reno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

