Cascate del Lazio gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre
L’autunno è ormai arrivato e, come ogni anno, colora di rosso e oro i boschi del Lazio e le sue cascate diventano mete ideali per farsi un bagno fuori stagione. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Tra specchi d’acqua cristallina e percorsi immersi nella natura, la regione custodisce veri paradisi segreti dove è possibile rilassarsi e rigenerarsi anche a ottobre, lontani dalla folla estiva e dall’afa più snervante. Ma di quali cascate stiamo parlando? Scopriamole insieme! Cascata del Picchio, il segreto di Nepi. Nella Tuscia Viterbese, a pochi passi da Nepi, la Cascata del Picchio ci sorprende con due salti spettacolari che si gettano in una piscina naturale dalle acque limpide. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: cascate - lazio
Trekking nel Lazio: i sentieri tra laghi, faggete e cascate
Monte Gelato, Isola del Liri e non solo: le cascate più suggestive nel Lazio
Cascate del Lazio, gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre
Prossime Escursioni: SABATO 4 OTTOBRE IL GRANDE ANELLO DELLE CASCATE DI CERVETERI!!! VI ASPETTO TUTTI https://noitrek.it/trekking/fra-gli-inferi-ponti-e-cascatenella-foresta-amazzonica-del-lazio/ Domenica 05 Ottobre andremo a scoprire una Vai su Facebook
Trekking nel Lazio: i sentieri tra laghi, faggete e cascate https://ift.tt/WHyra3O - X Vai su X
Cascate del Lazio, gli angoli nascosti per un bagno anche in ottobre - L’autunno è ormai arrivato e, come ogni anno, colora di rosso e oro i boschi del Lazio e le sue cascate diventano mete ideali per farsi un bagno fuori stagione. Da msn.com
Trekking nel Lazio: i sentieri tra laghi, faggete e cascate - Settembre, rientro dalle vacanze, ritorno in ufficio, nei luoghi chiusi ma con quella voglia di trascorrere, ancora, più tempo possibile all'aria aperta. Si legge su romatoday.it