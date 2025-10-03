Casal San Basilio dopo le proteste torna il doppio senso su via Nomentana e via del Casale

Dopo settimane di proteste e polemiche, i residenti di Casal San Basilio ottengono una prima vittoria: via Nomentana e via del Casale di San Basilio torneranno a doppio senso di marcia. La decisione è stata comunicata ieri, giovedì 2 ottobre, nel corso di un incontro in Campidoglio tra l’assessorato capitolino alla Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità, la Polizia Locale e i rappresentanti dei comitati di quartiere. Così è il black point? Si tratta di un progetto sperimentale che mira a ridurre il numero di sinistri nell’area: in un triennio tra le tre intersezioni si sono verificati 53 incidenti con 2 morti e 39 feriti per un totale di costi sociali di circa 5, 2 milioni euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

