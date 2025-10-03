Cartoline per la pace il Quirinale chiama la scuola

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dapprima sorpreso e poi emozionato per una telefonata ricevuta dal Quirinale senza alcun preavviso. Il dirigente scolastico, Davide Basano, ha voluto condividere immediatamente con i docenti e i 400 alunni della scuola primaria Santa Caterina questa sorpresa del tutto inaspettata. "Stamattina – ha raccontato – ho ricevuto una telefonata dalla segreteria del Quirinale che mi ha fatto commuovere: esprimeva l’apprezzamento e il ringraziamento da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per i messaggi di pace ricevuti la scorsa primavera". "Mi è stato ribadito come in un momento in cui nel mondo c’è proprio bisogno di pace, è ancora più significativa l’azione dei bambini e degli insegnanti impegnati in questo progetto, che sottolinea la necessità di promuovere un valore da vivere tutti i giorni", ha sottolineato il dirigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

