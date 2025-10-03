Cartellino giallo alle zebre Danni al rinnovato stadio il sindaco ammonisce i tifosi e il Viareggio

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio, 3 ottobre 2025 – L’ arbitro ha fatto appena in tempo a fischiare l’inizio del secondo tempo dello Stadio dei Pini, che dopo un lungo intervallo per consentire i lavori di ristrutturazione è stato inaugurato una settimana fa, e il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha già estratto il “cartellino giallo“. Alzato a seguito di una serie di danneggiamenti riscontrati, sulle tribune e sulla pista di atletica, dopo la prima gara casalinga giocata domenica dalle zebre sul campo del “Bresciani“. “È bastata una partita nello stadio appena rimesso a nuovo – lo sfogo sui social – per dimostrare che chi ne chiedeva con offese e volgarità la riapertura in realtà non lo meritava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cartellino giallo alle zebre danni al rinnovato stadio il sindaco ammonisce i tifosi e il viareggio

© Lanazione.it - Cartellino giallo alle zebre. Danni al rinnovato stadio, il sindaco ammonisce i tifosi e il “Viareggio”

In questa notizia si parla di: cartellino - giallo

Okoye, nessuna combine sul cartellino giallo: due mesi di squalifica

DIRETTA Serie A, Sassuolo-Lazio 0-0: cartellino giallo per Vranckx dopo l’On Field Review – LIVE

Picchia il barista per il conto. Cartellino giallo dal questore

Cerca Video su questo argomento: Cartellino Giallo Zebre Danni