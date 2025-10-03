Carta della Cultura 2025 | Cos’è Come Funziona e Come Ottenerla
Scopri la Carta della Cultura 2025: cos’è, chi ne ha diritto, come ottenerla e dove spendere il bonus da 100€. Tutte le info aggiornate per famiglie e studenti. 🔗 Leggi su Defanet.it
In questa notizia si parla di: carta - cultura
Carta Cultura e Merito 2025: novità, requisiti e spese ammesse
La cultura fotografica indipendente. Weekend di eventi a Bibbiena: il viaggio dal clic fino alla carta
Città in festa per "Fabriano. Carta è Cultura"
Al via la Carta della Cultura, bonus di 100 euro per i libri https://lentepubblica.it/cittadini-e-imprese/al-via-la-carta-della-cultura-bonus-di-100-euro-per-i-libri/ Vai su Facebook
Domenica di Carta: Biblioteche e Archivi del Ministero della Cultura aprono straordinariamente il 12 ottobre 2025 con un tema: "Biblioteche in famiglia", che avvia ai luoghi familiari della nostra Storia. Clicca sul link per tutti gli appuntamenti: https://biblioteche.c - X Vai su X
Carta Cultura 2025: cos’è, chi può richiederla e come funziona - C’è chi aspetta ottobre per il cambio di stagione, chi per le offerte dei negozi e chi, quest’anno, guarda al calendario per un motivo tutto diverso: la Carta Cultura 2025. Secondo alphabetcity.it