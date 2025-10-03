Carratelli | De Bruyne già condannato dalle scimmiette da tastiera

Mimmo Carratelli, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha raccontato con ironia e toni forti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Carratelli: “De Bruyne già condannato dalle scimmiette da tastiera”

In questa notizia si parla di: carratelli - bruyne

De Bruyne era stato già condannato dalle scimmiette da tastiera (Carratelli)

De Bruyne era stato già condannato dalle scimmiette da tastiera (Carratelli) Sul Corsport. Gli facevano le fusa da annoiati cultori del calcio energico. Trotterella, dicevano, passeggia. Il nonnetto del tiki-taka qui non serve. https://ilnapolista.it/2025/10/de-bruyne- - X Vai su X

De Bruyne era stato già condannato dalle scimmiette da tastiera (Carratelli) - Gli facevano le fusa da annoiati cultori del calcio energico. Si legge su ilnapolista.it

De Bruyne, se lo conosci lo fai giocare sempre - Lo avevano già fritto in padella, i sapientoni del golfo, i piripacchi dei social e le scimmiette delle tastiere, il belga con gli spaghettoni in testa e gli occhi all’infrarosso, perché vedono calcio ... Come scrive corrieredellosport.it