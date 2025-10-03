Carrarese vs Juve Stabia settima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani cercano di svoltare dopo i recenti risultati deludenti, mentre i campani vogliono continuare a volare in alto. Carrarese vs Juve Stabia si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani non vincono da troppo tempo tanto da essere reduci da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. In conseguenza di ciò la squadra di Calabro naviga all’undicesimo posto, ed è attesa ad una svolta per non rimanere incagliata nelle sabbie mobili della classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Catanzaro 1-1 Sudtirol Spezia 0-0 Catanzaro Catanzaro 1-1 Carrarese Reggiana 2-2 Catanzaro Catanzaro 2-2 Juve Stabia Sampdoria 0-0 Catanzaro 6 partite 6 pareggi ? 6 gol fatti 6 gol subiti TUTTO PERFETTAMENTE BILANCIATO
Carrarese, Illanes: "Contro la Juve Stabia servirà la nostra miglior versione" - Julian Illanes, difensore della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di ieri con il Modena: "Sono felice di essere.