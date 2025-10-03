carrarese va stretto il pari contro il modena disinnescate le bocche di fuoco emiliane

"Quando giochi contro il Modena ed alla fine esci dal campo con rammarico vuol dire che qualcosa di buono hai fatto". Antonio Calabro ha preso con positività il pareggio di mercoledì sera. "Era una partita dura contro un avversario forte che ha una media alta di tiri nello specchio e che con noi non ne ha fatto nessuno. Noi invece abbiamo avuto due grandi occasioni ed è logico che a fine gara un pizzico di amarezza ci sia". Il mister salentino per sette undicesimi ha riproposto la squadra di Empoli. "Il turnover per me si può intendere se in due mesi fai tre partite in una settimana sempre. Allora lì hai da fare determinati ragionamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

