Tre gare di fila da titolare Tommaso Panelli non le faceva da marzo scorso, poco prima di fermarsi per l'operazione alla spalla. Ora per il difensore biancorosso, una delle colonne della scorsa stagione, il peggio è davvero alle spalle dopo l'intervento di maggio e il "rodaggio" svolto con grande attenzione nei primi mesi di questo suo secondo campionato in biancorosso. "Sto bene – le sue parole - ma devo ancora arrivare al 100 per cento. Ho passato due mesi senza poter correre in estate e questo ha provocato poi altri piccoli problemi, ma adesso mi sto allenando con frequenza e la forma migliore sta arrivando.

© Ilrestodelcarlino.it - "Carpi, la strada è giusta"