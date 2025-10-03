Carpi la strada è giusta
Tre gare di fila da titolare Tommaso Panelli non le faceva da marzo scorso, poco prima di fermarsi per l’operazione alla spalla. Ora per il difensore biancorosso, una delle colonne della scorsa stagione, il peggio è davvero alle spalle dopo l’intervento di maggio e il "rodaggio" svolto con grande attenzione nei primi mesi di questo suo secondo campionato in biancorosso. "Sto bene – le sue parole - ma devo ancora arrivare al 100 per cento. Ho passato due mesi senza poter correre in estate e questo ha provocato poi altri piccoli problemi, ma adesso mi sto allenando con frequenza e la forma migliore sta arrivando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Non è passato inosservato questa mattina il transito nella rotonda di Traversa San Giorgio a Carpi di tre mezzi pesanti che trasportavano altrettanti carri armati. Scortati dai carabinieri, dalla strada per Correggio erano diretti in autostrada Vai su Facebook
#PMTerredargine #PLTerredargine #accadeora stiamo intervenendo a Carpi sulla Strada Romana Nord in prossimità della via Valle per sinistro stradale, possibili disagi viabili - X Vai su X
