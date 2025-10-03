Carpaneto partecipa a Cento città contro il dolore

Ilpiacenza.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Giornata internazionale Cento città contro il dolore, promossa dalla Fondazione ISAL (Istituto di Scienze Algologiche) e dall’Associazione Amici di Isal, giunta alla sua XVII edizione.A Carpaneto l’appuntamento è per domenica 5 ottobre, dalle ore 8 alle 13, in piazza del Mercato, grazie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carpaneto - partecipa

Cerca Video su questo argomento: Carpaneto Partecipa Cento Citt224