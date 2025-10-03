Carolina di Monaco 35 anni dalla morte di Stefano Casiraghi | Non è stato un incidente
Il 3 ottobre 1990 Stefano Casiraghi, marito e grande amore di Carolina di Monaco, moriva in un incidente nautico al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Aveva solo 30 anni e lasciava una moglie affranta e tre bambini piccoli, Andrea (6 anni), Charlotte (4 anni) e Pierre (3 anni). A 35 anni dalla sua scomparsa, riemergono le indiscrezioni secondo le quali non si trattò di un semplice incidente. Carolina di Monaco, la tragica morte in diretta di Stefano Casiraghi. La morte di Stefano Casiraghi avvenne in diretta tv. Il marito di Carolina di Monaco, grande appassionato di barche e motonautica, stava gareggiando nell’ambito dei campionati del mondo offshore a Montecarlo. 🔗 Leggi su Dilei.it
