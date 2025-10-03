Il carnevale, si sa, è la festa per antonomasia dove tutto si capovolge e dove tutto, o quasi, è lecito. Lo è stato così da secoli fin dall’antichità, dai Saturnali romani, ma ancor prima dall’epoca dei babilonesi, circa 3000 anni prima di Cristo, dove già si parla di un’ancella che prendeva il posto della signora e di uno schiavo che si faceva beffe del suo padrone. Una inversione di ruoli che avveniva e avviene in una festa – il carnevale appunto – dove ancora oggi i confini di morale, di ceto sociale e di sesso si sfumano, si intrecciano, perdono la loro esatta dimensione. Diversi sono gli elementi caratterizzanti di questa festa, tra cui spicca quello della maschera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, molto più di una festa. A Fano c’è ’Maschere a palazzo’