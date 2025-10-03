Carmine Padula torna protagonista su Rai 1 con la ricetta della felicità
Il M° Carmine Padula, già noto per le sue colonne sonore che hanno accompagnato numerose importanti fiction italiane e film cinematografici, porta ancora una volta la sua sensibilità musicale al servizio della narrazione televisiva. Per la serie, ha creato un tappeto sonoro che unisce melodie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: carmine - padula
Aurah, la voce foggiana che emoziona la Rai: nuova collaborazione con Carmine Padula
? Su Rai 1 “La ricetta della felicità” con le musiche di Carmine Padula Arriva in prima serata su Rai 1 “La ricetta della felicità”, diretta da Giacomo Campiotti, la serie che racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità - facebook.com Vai su Facebook
A Padula il Quarto del Priore torna a splendere - Inaugurato il nuovo allestimento del Quarto del Priore alla Certosa di Padula, nel Salernitano, uno degli ambienti più significativi del monumentale complesso certosino, restituito al pubblico dopo un ... Da ansa.it