Tra le showgirl più amate e apprezzate del panorama televisivo troviamo Carmen Di Pietro, che è la “ripetente” dell’edizione Tale e Quale Show del 2025. Vero nome Carmela Tonto, la popolarità è esplosa negli anni ’90, dopo aver partecipato alle trasmissioni televisive con Gianni Ippoliti. Scopriamo tutto su di lei: dai look che valorizzano la sua figura, fino all’altezza e a come fa a tenersi così in forma. Carmen Di Pietro, altezza e peso. Nata a Potenza il 24 maggio 1995, Carmen Di Pietro è alta 165 centimetri e pesa circa 60 kg. Avvezza ai reality show, dove ha partecipato sia al Grande Fratello Vip quanto all’ Isola dei Famosi, sex symbol degli anni 1990 e 2000, ha vissuto a lungo tra Roma, Londra, Milano e Parigi per fare la modella. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carmen Di Pietro, quanto è alta: i segreti dei suoi look