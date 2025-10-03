Carmen Consoli | Le mie canzoni in siciliano fra passione e leggenda
Due sostantivi senza alcuna congiunzione. Per Carmen Consoli amore e luce, anzi Amuri luci per dirla col titolo siciliano dell’album in uscita proprio oggi, possono unirsi o compenetrarsi uno con l’altra, a seconda dell’animo di chi legge. Perché l’amore è luce, la luce è verità, e quindi l’amore è verità. O, almeno, questo è il sillogismo genetico alla base degli undici nuovi brani presentati dalla Cantantessa catanese ieri a Milano, negli spazi della Triennale, come primo capitolo di una trilogia discografica concepita per scivolare tra le pieghe delle tre anime affiorate in questi trent’anni di palcoscenico dalle sue composizioni: mediterranea, rock e cantautorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
