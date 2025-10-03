Carlos Augusto Inter è lui la scelta di Chivu in difesa | può tornare titolare

Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chivu nei confronti di Dimarco. Tutti i dettagli in merito. Domani al Meazza contro la  Cremonese l’ Inter cambierà volto rispetto alla gara di Champions con lo Slavia Praga. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra le novità più rilevanti figura Carlos Augusto, laterale brasiliano classe 1999, che dovrebbe partire titolare al posto di Alessandro Bastoni. Per l’ex Monza si tratta di un’occasione importante per confermare la fiducia che Cristian Chivu ripone in lui, sfruttando al meglio la chance di partire dal primo minuto in un match ufficiale di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

