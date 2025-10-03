Carlos Augusto il jolly perfetto dall' Inter che zitto zitto si è ripreso il Brasile

Gazzetta.it | 3 ott 2025

L'esterno è tornato in nazionale dopo due anni grazie alle ottime prestazioni in nerazzurro di inizio stagione. Per lui già due assist e tre gare dall'inizio.

