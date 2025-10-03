Carlos Augusto il jolly perfetto dall' Inter che zitto zitto si è ripreso il Brasile
L'esterno è tornato in nazionale dopo due anni grazie alle ottime prestazioni in nerazzurro di inizio stagione. Per lui già due assist e tre gare dall'inizio.
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Calciomercato Inter LIVE: si apre il casting per il post-Sommer, il retroscena su Leao e su Carlos Augusto
Carlos Augusto Inter, sorpresa con Chivu: può essere titolare, superato Dimarco!
Carlos Augusto, il jolly perfetto dall'Inter che, zitto zitto, si è ripreso il Brasile - L'esterno è tornato in nazionale dopo due anni grazie alle ottime prestazioni in nerazzurro di inizio stagione.
PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 2-0: jolly Carlos Augusto, Lautaro in letargo - Nerazzurri in emergenza nel reparto difensivo e che la sbloccano a inizio secondo tempo grazie all'incornata vincente di Carlos Augusto, che stacca più in alto di tutti sul corner calciato da ...