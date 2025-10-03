Carlos Alcaraz criticato per la sua rinuncia a Shanghai | lo spagnolo pubblica la foto della sua caviglia

Qualche critica c’è stata all’indirizzo di Carlos Alcaraz per la rinuncia al Masters1000 di Shanghai. Lo spagnolo, vittorioso nell’ATP500 di Tokyo, ha deciso di saltare il torneo più importante dello swing asiatico per prendersi alcuni giorni di riposo e recuperare dalle energie spese. Sono state settimane intense per Carlitos che, dopo aver vinto in serie il Masters1000 di Cincinnati, gli US Open e il torneo nella capitale giapponese, ha voluto dedicarsi al recupero. Una programmazione che ha fatto storcere il naso soprattutto perché Alcaraz non disdegna mai la presenza nelle esibizioni, vedi Laver Cup, associandosi poi alle lamentele per la congestione del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz criticato per la sua rinuncia a Shanghai: lo spagnolo pubblica la foto della sua caviglia

In questa notizia si parla di: carlos - alcaraz

Carlos Alcaraz "piangina": deriso anche dai suoi coach

Fenomeno Sinner, Alcaraz trema: Carlos nella bufera

Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."

Una serie di post virali sostiene che Carlos Alcaraz abbia donato dei soldi e dedicato una serie di tributi a Charlie Kirk e alla sua famiglia. Tuttavia, non esiste alcuna fonte che provi tali affermazioni ? https://l.euronews.com/cMuq #EuroVerify - X Vai su X

Jannik Sinner vince a Pechino. Carlos Alcaraz si ritira dal Masters 1000 di Shanghai. Queste due notizie rendono ufficiale un potenziale scenario di classifica tanto caro ai tifosi italiani di Jannik: Sinner infatti potrebbe tornare n°1 del mondo già prima dell'ultim - facebook.com Vai su Facebook

Fact-checking: Carlos Alcaraz ha dedicato un discorso e un posto agli US Open a Charlie Kirk? - Una serie di post virali sostiene che Carlos Alcaraz abbia donato dei soldi e dedicato una serie di tributi a Charlie Kirk e alla sua famiglia. Scrive msn.com

Sorpresa Carlos Alcaraz: non giocherà il Masters 1000 di Shanghai, arriva il forfait - Lo spagnolo annuncia tramite una ‘stories’ su Instagram che non sarà al via del penultimo Masters 1000 della stagione, complice probabilmente i recenti problemi alla caviglia Neanche il tempo di inizi ... Secondo tennisitaliano.it