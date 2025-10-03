Carlo Verdone dottore in Medicina e Chirurgia | una Laurea Honoris Causa dall' Università di Bari
L'Università di Bari conferirà la Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia all’attore e regista romano Carlo Verdone.La cerimonia si svolgerà domenica 5 ottobre 2025 alle 18 al Teatro Petruzzelli in occasione dell'inaugurazione del 127º Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
