Carlo Conti su Sanremo | l’ascolto delle canzoni gli ospiti che vorrebbe e il no a Sanremo 2027

Carlo Conti è attualmente impegnato sia nella conduzione di “ Tale e Quale Show “, il varietà del venerdì sera di Rai1, sia nella preparazione della prossima edizione del “ Festival di Sanremo “, in onda nel febbraio del 2026. In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore si è raccontato a proposito di “ Sanremo 2026 “. Ha parlato dell’ascolto delle nuove canzoni, dell’annuncio dei Big in gara e degli ospiti che sognerebbe di avere sul palco dell’ Ariston. Sull’eventualità di “ Sanremo 2027 “, però sembra abbastanza deciso: “Cinque festival è già un bel numero”. Carlo Conti su “Sanremo 2026”: l’ascolto delle canzoni, gli ospiti che vorrebbe. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

