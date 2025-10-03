Carlo Conti | Dopo cinque Sanremo potrei fermarmi

Quarant’anni di televisione, palinsesti intrecciati e luci di ribalta: in questa cornice si colloca la riflessione di Carlo Conti, che prepara il suo quinto Festival di Sanremo interrogandosi sul futuro professionale e personale. Tra bilanci personali e orizzonti futuri Alle porte di un nuovo capitolo, il conduttore toscano riavvolge la pellicola dei propri inizi, ricordando . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

carlo conti dopo cinqueCarlo Conti lascia Sanremo dopo il 2026. L'annuncio: «Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero» - Sta ascoltando proprio in questi giorni le canzoni dei giovani e dei big per il Festival di Sanremo del prossimo febbraio. Scrive msn.com

carlo conti dopo cinqueCarlo Conti ancora alla conduzione di Sanremo? “Cinque edizioni possono bastare” - Il Festival di Sanremo 2026 sarà l'ultimo per Carlo Conti? Scrive msn.com

