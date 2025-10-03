Carlo Alvino arriva la replica di Radio Kiss Kiss Napoli | il durissimo comunicato dell’emittente radiofonica

Non si placano le polemiche sul caso legato al rapporto lavorativo tra Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito il comunicato dell’emittente radiofonica. L’improvvisa separazione tra Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli continua a fare il giro del web. Tra le parti in causa, continuano ad animarsi numerose polemiche soprattutto riguardanti le modalità con le quali si è arrivati a tutto ciò. Dopo il comunicato del giornalista, è arrivata una nuova comunicazione da parte dell’emittente radiofonica. Radio Kiss Kiss Napoli risponde ad Alvino: “Nessun preavviso”. Carlo Alvino e Radio Kiss Kiss Napoli si son lasciati in malo modo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Carlo Alvino, arriva la replica di Radio Kiss Kiss Napoli: il durissimo comunicato dell’emittente radiofonica

