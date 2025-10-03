Carlo Alvino annuncio a sorpresa sui social | Allontanato dal mio lavoro Il racconto del giornalista
Il noto giornalista e conduttore radiofonico, dopo l’allontanamento dalla radio, rompe il silenzio con un post sul suo profilo social: ecco le sue parole. Negli ultimi giorni, ha preso banco la notizia della separazione tra Carlo Alvino e Radio KissKiss Napoli. La scorsa settimana, la celebre radio ha reso noto “l’abbandono” del giornalista dall’emittente. Nel suo comunicato, Radio KissKiss, fa intendere come Alvino abbia lasciato di sua spontanea volontà, e in modo poco professionale, la conduzione dei programmi in onda proprio sulla stessa. Dopo l’accaduto, l’emittente, si è riservata ogni ulteriore tipo di valutazione, con Carlo Alvino che aveva recentemente prolungato il suo contratto di lavoro con la celebre radio (scadenza nel 2028). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: carlo - alvino
Carlo Alvino - X Vai su X
Questo pomeriggio Carlo Alvino, nel suo editoriale a “Dillo ad Alvino”, parla di reazione. Dopo la sconfitta immeritata di Milano e il chiacchiericcio velenoso proveniente da altre latitudini, il Napoli è chiamato a rispondere sul campo, con i fatti e con le vittorie. - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Alvino replica a Kiss Kiss Napoli, cosa è successo: «Smentisco la comunicazione dell'azienda» - Carlo Alvino, storica voce napoletana, replica al comunicato di Kiss Kiss Napoli pubblicato nei giorni scorsi. Riporta msn.com