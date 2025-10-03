Il noto giornalista e conduttore radiofonico, dopo l’allontanamento dalla radio, rompe il silenzio con un post sul suo profilo social: ecco le sue parole. Negli ultimi giorni, ha preso banco la notizia della separazione tra Carlo Alvino e Radio KissKiss Napoli. La scorsa settimana, la celebre radio ha reso noto “l’abbandono” del giornalista dall’emittente. Nel suo comunicato, Radio KissKiss, fa intendere come Alvino abbia lasciato di sua spontanea volontà, e in modo poco professionale, la conduzione dei programmi in onda proprio sulla stessa. Dopo l’accaduto, l’emittente, si è riservata ogni ulteriore tipo di valutazione, con Carlo Alvino che aveva recentemente prolungato il suo contratto di lavoro con la celebre radio (scadenza nel 2028). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Carlo Alvino, annuncio a sorpresa sui social: “Allontanato dal mio lavoro”. Il racconto del giornalista