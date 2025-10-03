Arezzo, 3 ottobre 2025 – Giovanna Carlettini, assessore alle pari opportunità del Comune di Arezzo e candidata alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia, accoglie con convinzione e soddisfazione l’iniziativa che istituzionalizza la necessità di attivare un impegno condiviso per sensibilizzare verso la necessità di arginare e contrastare i fenomeni denigratori. Il “si” definitivo del Senato ha approvato un disegno di legge che ha previsto il 16 maggio come giornata dedicata alla sensibilizzazione verso il rispetto della persona, la valorizzazione delle differenze e la prevenzione di ogni forma di discriminazione legata all’aspetto fisico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carlettini: “Un plauso al Senato per l’istituzione della Giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico”