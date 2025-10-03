Carlazzo, 3 ottobre 2025 – E' stato notato dalla Guardia di finanza di Menaggio mentre v endeva una dosa di droga a un acquirente, un ragazzo italiano di 22 anni, all'interno di un parcheggio di Porlezza. I militari sono intervenuti ieri controllando entrambi: trovando al giovane poco meno di un grammo di cocaina appena acquistato, mentre lo spacciatore, un sudamericano di 50 anni aveva in auto 2 dosi di cocaina e 265 euro in contanti. A casa sua a Carlazzo, dove i militari sono arrivati poco dopo per procedere con una perquisizione, sono state trovate altre 38 dosi di cocaina – per un totale di 13 grammi - materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e altro denaro contante, per un totale di 1690 franchi svizzeri e 1300 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlazzo, bloccato mentre vende cocaina: arrestato pusher cinquantenne