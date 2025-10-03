Carisma buon senso e tanto coraggio | perché Chivu è già oltre Inzaghi

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti titolari, grande solidità e spirito di gruppo ritrovato. Il neo tecnico ha aggiunto valore alla squadra senza stravolgerla. E i suoi giocano un calcio più veloce, aggressivo e più verticale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carisma, buon senso e tanto coraggio: perché Chivu è già oltre Inzaghi

