Caressa, noto telecronista e giornalista, ha inquadrato attraverso questa analisi il momento che sta vivendo la Juventus di Igor Tudor. Un passo indietro, una confusione tattica che rischia di far perdere l’identità. L’analisi del noto telecronista Fabio Caressa sul momento della Juventus è netta e preoccupata. Dopo un avvio di stagione brillante, la squadra di Igor Tudor, secondo il giornalista, sta facendo dei « passi indietro », a causa di una gestione che genera « troppa confusione». “Non riconosco più la formazione titolare”. Il punto centrale della critica di Caressa, espressa sul suo canale YouTube, è la perdita di un’identità chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caressa snocciola questa questione: «Tudor non deve fare troppa confusione. Non riconosco più la formazione titolare della Juventus e questo non è un vantaggio!»