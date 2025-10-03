Cardiologi in piazza Cavour | in poche ore più di 100 screening cardiovascolare gratuiti
Prima giornata per la campagna dedicata alla prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore”, promossa dall’unità operativa di Cardiologia, diretta da Giuseppe Caramanno, al San Giovanni di Dio.Alle 11 di questa mattina, oltre un centinaio di persone si sono recate in piazza Cavour per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Tre giorni dedicati alla prevenzione cardiovascolare. In piazza Cavour, dal 3 al 5 ottobre prossimi, cardiologi e infermieri sottoporranno gratuitamente le persone ad anamnesi dettagliata, elettrocardiogramma e visita cardiologica. La campagna di prevenzione