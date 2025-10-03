Cardinale Pizzaballa boccia la Flotilla per Gaza | Solo mediatica non aiuta i palestinesi
Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, boccia l’iniziativa della Flotilla per Gaza. In un’intervista rilasciata nel podcast di Mario Calabresi, il porporato – tra i papabili dell’ultimo Conclave – critica apertamente il confronto diretto con Israele: “Avrei evitato un’operazione che non porta nulla alla gente di Gaza e non cambia decisamente la situazione”. Una dichiarazione che gela gli attivisti della Global Sumud Flotilla, impegnati nel tentativo di forzare il blocco navale israeliano per portare aiuti umanitari nella Striscia.Il giudizio del cardinale non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: cardinale - pizzaballa
Tajani: “Cardinale Pizzaballa in missione a Gaza con 500 tonnellate di aiuti”
Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti. Tajani: “Israele fermi i raid”. Nella Striscia in mattinata altri 14 morti
Il cardinale Pizzaballa entra a Gaza con aiuti dopo il raid sulla chiesa. Tajani: “Israele fermi le operazioni militari”
Il cardinale #Pizzaballa affonda la #Flotilla: "Non porta nulla alla gente di #Gaza" - X Vai su X
La flottilla non vuole consegnare gli aiuti al cardinale Pizzaballa ma si ostina a voler sfondare il blocco navale israeliano. Tutto ciò dimostra che il vero obiettivo di quella missione è meramente politico e non umanitario. Vai su Facebook
Cardinale Pizzaballa: “La Flotilla non porta nulla alla gente di Gaza, avrei evitato confronto così diretto” - Il Patriarca di Gerusalemme critica l'approccio della Flotilla ma riconosce il risveglio di una coscienza sulla tragedia di Gaza ... ilfattoquotidiano.it scrive
Il cardinale Pizzaballa affonda la Flotilla: "Non porta nulla alla gente di Gaza" - «Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza» anche perché questa operazione politica ... Lo riporta iltempo.it