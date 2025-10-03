Altri passi avanti per la tutela del tessile pratese attraverso l’Igp: sarebbe il primo prodotto industriale della città laniera a ottenere il riconoscimento. "Il distretto pratese è da sempre una punta avanzata e, da sempre, è sintesi eccellente di tradizione, etica, apertura al cambiamento. Il cardato riciclato è la nostra storia, è già il nostro marchio distintivo, è nel Dna di una città sana, laboriosa e seria, conosciuta, riconosciuta e amata nel mondo". Lo afferma l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, membro VIII Commissione ambiente e candidata capolista a Prato per Forza Italia-Udc nel collegio di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cardato riciclato. Pronto ad ottenere il marchio certificato